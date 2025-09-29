El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 10% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 40% entre las 08:00 y las 14:00. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos durante este periodo.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde. A medida que el día avance, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que rondarán los 24°C hacia el final de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a un 53% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h entre las 19:00 y las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad muy densa, especialmente en la tarde. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia, así que se recomienda precaución al conducir. La probabilidad de tormentas eléctricas es del 25% entre las 08:00 y las 14:00, y del 50% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región.

En resumen, se prevé un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y estar preparado para cambios bruscos en el tiempo, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.