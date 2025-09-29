El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunas horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana, disminuyendo gradualmente a un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 50% en el periodo de 14:00 a 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

La probabilidad de precipitación también será notable, con un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante la tarde. Sin embargo, se anticipa que estas serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a unos agradables 21 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 90% hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque se recomienda precaución en caso de que se presenten lluvias repentinas.

En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se prevé un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea salir durante las horas críticas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.