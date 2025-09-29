El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

La jornada del 29 de septiembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados, y la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser persistentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en momentos puntuales, lo que podría ser notable en áreas más abiertas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados, pero con la llegada de la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que es común en esta época del año.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50%, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. Es recomendable que los habitantes de La Rinconada tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en horas de mayor probabilidad de tormenta.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.