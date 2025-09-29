El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, estabilizándose en torno a los 18 grados. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 14:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que podría llegar a ser más notable en las horas de mayor calor.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se prevén intervalos nubosos que permitirán que el sol asome en algunos momentos. La probabilidad de tormentas se incrementa a un 60% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría generar chubascos más intensos en algunos sectores de la localidad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 19 grados.

La noche se presentará con cielos mayormente nublados, y la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento disminuirá su intensidad, manteniéndose en torno a los 3 km/h.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.