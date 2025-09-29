El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura alcanzará un máximo de 21 grados en la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, se prevén rachas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 15 km/h. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que puede influir en la percepción de la temperatura.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir que el sol asome en algunos momentos, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 15 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con la posibilidad de tormentas en la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse ligeramente, especialmente durante las horas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.