El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 5% de posibilidad de precipitaciones en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es más notable, alcanzando hasta un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, especialmente en áreas abiertas, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 20 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 16 grados . La visibilidad se mantendrá buena, aunque la alta humedad podría generar algo de neblina en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es mayor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.