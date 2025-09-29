El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas o impermeable.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo que no representa un riesgo significativo, pero puede ser suficiente para mover algunas hojas y ramas. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 15% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 50% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y alcanzando un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la presión atmosférica.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 20:07, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz del día será limitada. En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas agradables y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.