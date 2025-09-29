El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 15% durante las primeras horas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 20 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán escasas, se prevé que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura podría alcanzar los 21 grados.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 85% de probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas, pero con un descenso gradual hacia la noche. La humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que podrían bajar a un 55% hacia el final del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La puesta de sol se producirá a las 20:09, momento en el que el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de la localidad.

Es recomendable que los residentes de Los Palacios y Villafranca se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo ligero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.