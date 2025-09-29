El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 0.2 mm. Posteriormente, entre las 08:00 y las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 80%, lo que sugiere que los habitantes de Osuna deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se espera un 35% de posibilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan sorpresas en forma de chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados durante la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno debido a la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 89% en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada. En la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el norte a una velocidad de 16 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en las temperaturas.

Los cielos comenzarán a despejarse hacia la noche, aunque se mantendrán algunas nubes altas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación vehicular. Los habitantes de Osuna deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.