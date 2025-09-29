El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 90% en las horas de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 25 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

Durante la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 87%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 25 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la nubosidad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más estancadas y húmedas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias ligeras a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde, donde se concentrará la mayor probabilidad de lluvia. Las cantidades esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas pico de lluvia. Sin embargo, es importante que los habitantes de Morón de la Frontera estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:07, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.