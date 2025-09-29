El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Montilla se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí se presentarán momentos de inestabilidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad hasta alcanzar los 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Montilla se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de luz antes de que el sol se ponga a las 20:04.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.