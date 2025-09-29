El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 18°C. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 100% en las primeras horas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A partir de la tarde, se prevé que la humedad comience a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas, se espera que se registren alrededor de 0.1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo. La posibilidad de tormentas también está presente, con un 45% de probabilidad en el mismo periodo, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h. Esto podría traer consigo un ligero alivio en la sensación térmica, aunque la combinación de humedad y viento podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 20°C. La visibilidad podría verse afectada por la posible formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. La salida del sol está programada para las 08:20, mientras que el ocaso será a las 20:13, marcando un día con una duración de luz solar relativamente corta.

En resumen, hoy en Moguer se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.