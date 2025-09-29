El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones esperadas varían entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan acumulaciones significativas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 15 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 16 grados, que se mantendrá hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 96% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos serán suaves, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 14 km/h.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. La visibilidad podría verse afectada en las horas de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables. La combinación de alta humedad y vientos suaves hará que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes estar preparados para la lluvia y posibles tormentas durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.