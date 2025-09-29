El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 90% de posibilidades de que se registren lluvias. Se espera que la precipitación sea leve, con acumulados que podrían llegar hasta 7 mm en las horas pico. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, cuando el cielo se mantenga cubierto y la humedad relativa alcance niveles altos, superando el 90%.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 43 km/h en momentos puntuales, lo que podría afectar la sensación de calor y la estabilidad de los objetos ligeros en el exterior.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las temperaturas y las condiciones de lluvia, podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas horas de sol intermitente, especialmente hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia la tarde-noche. La puesta de sol se producirá a las 20:07, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la posibilidad de lluvia y llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. La situación meteorológica de hoy en Marchena es un recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta época del año, donde las lluvias son comunes y las temperaturas pueden fluctuar considerablemente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.