El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 10% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 40% entre las 08:00 y las 14:00. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a chubascos intermitentes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda a unos agradables 25°C. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y bajando ligeramente a un 53% por la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y se espera que las condiciones mejoren, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 21°C a las 22:00. La puesta de sol será a las 20:10, ofreciendo un espectáculo visual antes de que caiga la noche.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento notable. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.