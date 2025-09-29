El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Hoy, 29 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% hasta las 20:00. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 50% de probabilidad en el mismo intervalo.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la atmósfera.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia. Las condiciones de luz natural serán adecuadas, con el sol saliendo a las 08:16 y poniéndose a las 20:09, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz, aunque el cielo estará mayormente cubierto.
Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar ropa ligera pero también un abrigo o chaqueta, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente por la tarde. Además, es recomendable estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y noche. En resumen, hoy en Mairena del Alcor se prevé un día de cielo cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias, lo que sugiere que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
