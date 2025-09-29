El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 19 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% hasta las 20:00. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, con un 50% de probabilidad en el mismo intervalo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la atmósfera.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia. Las condiciones de luz natural serán adecuadas, con el sol saliendo a las 08:16 y poniéndose a las 20:09, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz, aunque el cielo estará mayormente cubierto.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar ropa ligera pero también un abrigo o chaqueta, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente por la tarde. Además, es recomendable estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y noche. En resumen, hoy en Mairena del Alcor se prevé un día de cielo cubierto, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias, lo que sugiere que es mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.