El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 16-18 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá elevada, con un 95% entre las 08:00 y las 14:00, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones más significativas se anticipan en la franja horaria de 03:00 a 04:00, donde se podrían registrar hasta 2 mm de lluvia.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer momentos de nubosidad más ligera. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 15% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, aumentando a un 60% entre las 14:00 y las 20:00.

En resumen, los lucentinos deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.