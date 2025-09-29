El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia, lo que podría generar acumulaciones de hasta 3 mm en algunas áreas.

El viento será moderado, con velocidades que rondarán entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección noreste. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de las temperaturas más cálidas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias más intensas, aunque se espera que sean de corta duración.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, aunque aún se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán a alrededor de 19 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con la posibilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.