El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir del periodo 01, y se intensificarán durante la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 18 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que las condiciones nubosas persistan, con intervalos de nubes y claros en la tarde, aunque la posibilidad de lluvias ligeras seguirá presente. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% entre las 02:00 y las 08:00, y un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, así que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el tiempo en Linares hoy será mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.