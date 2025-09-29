El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Lepe, con predominancia de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 67% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se mantengan en cero durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 70% de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable que los habitantes de Lepe estén preparados para posibles chubascos ligeros en ese intervalo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos soleado. Las temperaturas por la tarde se situarán en torno a los 24 grados, lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por cielos mayormente nubosos, temperaturas agradables pero con un ligero descenso hacia la tarde, y la posibilidad de lluvias ligeras en las horas centrales del día. Los vientos del norte aportarán frescura, haciendo que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un chaparrón.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.