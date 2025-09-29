El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta un 87% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h, lo que podría aportar algo de frescura a la atmósfera, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que haya un 15% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aumentando a un 30% por la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm. A lo largo del día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente secas, aunque no se descartan algunos intervalos de lluvia ligera, especialmente en la tarde y al anochecer.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 45% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en el tiempo. Sin embargo, la mayoría de la jornada transcurrirá sin incidentes significativos, aunque es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas descenderán a unos 22 grados hacia la noche, proporcionando un alivio tras un día cálido y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 20:10, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas cálidas y una ligera posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.