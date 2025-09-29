El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.5 mm en diferentes periodos. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 21 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 18 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 21 grados. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se sitúa entre el 65% y el 85%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. En las primeras horas, se anticipa un viento más fuerte, alcanzando hasta 7 km/h, que irá disminuyendo a medida que avance el día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en las primeras horas, aunque la humedad podría hacer que la percepción térmica sea más cálida.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos, especialmente en la tarde, lo que podría dar paso a momentos de sol entre las nubes. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es notable, con un 60% de probabilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, lo que podría generar chubascos más intensos en algunos momentos.

La salida del sol se producirá a las 08:08 y se espera que se ponga a las 20:01, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz, aunque con la advertencia de que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Los ciudadanos de Jaén deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

