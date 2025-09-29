El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

A partir de las 07:00 horas, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 52% durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias escasas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que generen inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más ventosas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, especialmente hacia la noche, cuando la velocidad disminuirá a 5 km/h.

La puesta de sol se producirá a las 20:14 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y cómodo. En resumen, Huelva experimentará un día de clima variable, con nubes y algunas posibilidades de lluvia, pero con temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre, siempre con precaución ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.