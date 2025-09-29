El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con intervalos de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 85% de probabilidad de lluvia, lo que podría llevar a intervalos nubosos con lluvia escasa. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.4 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas podrían llegar a alcanzar los 27 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 20 grados. La visibilidad será buena, y el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. El ocaso se producirá a las 20:09, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvia, terminará con cielos despejados y temperaturas agradables.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia, temperaturas cálidas y un ambiente húmedo, que mejorará hacia la noche, ofreciendo un final de jornada más despejado y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.