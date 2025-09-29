El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y un aumento a 9 mm hacia la tarde, lo que indica que las lluvias podrían intensificarse en ese periodo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 02:00 y las 08:00, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con una disminución de la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a 19 grados al caer el sol. La puesta de sol se producirá a las 20:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos grises y potencial de lluvia, podría ofrecer un respiro hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Écija deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con la posibilidad de un ambiente húmedo que podría hacer que se sientan más cálidos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.