El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 5% entre las 2 y las 8 de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 20 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas centrales del día. La humedad seguirá siendo elevada, alcanzando hasta el 92% en la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 85% de posibilidad de precipitaciones, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h. Esto podría contribuir a un ligero enfriamiento en la sensación térmica, especialmente con la alta humedad presente.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados , pero con la posibilidad de que las condiciones nubosas y la lluvia afecten la sensación térmica. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 45% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida de lo habitual. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

En resumen, los habitantes de Coria del Río deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas variables y la posibilidad de lluvias dispersas, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.