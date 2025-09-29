El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los cordobeses experimenten algunas lloviznas ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 65% hacia la tarde. Esto generará un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave no será suficiente para aliviar la sensación de bochorno que podría generar la combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 25% en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 8 y las 14 horas, y alcanzando un 60% entre las 14 y las 20 horas. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, existe una posibilidad considerable de que se produzcan tormentas aisladas durante la tarde, lo que podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre.

Los intervalos nubosos se mantendrán a lo largo del día, con momentos en que el cielo se despejará ligeramente, pero en general, la tendencia será hacia un cielo cubierto. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para la posibilidad de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.