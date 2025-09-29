El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de caer nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje al 49%. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 9 litros por metro cuadrado. Las lluvias serán intermitentes y, aunque no se espera que sean intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos en las calles. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. La dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste a medida que avanza el día, pero en general, se mantendrá en la misma dirección.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 25% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y hasta un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es considerable, especialmente en la tarde.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con lluvias esporádicas, temperaturas moderadas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.