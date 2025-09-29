El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y momentos de nubosidad más intensa. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 19 grados a primera hora y bajando hasta los 22 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta el 67% por la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja en las primeras horas, pero aumentará considerablemente en la tarde, con un 70% de probabilidad de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de 19 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:15, marcando el inicio de una noche tranquila, aunque con la posibilidad de que la nubosidad regrese en las horas posteriores.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las horas de sol antes de la llegada de la nubosidad y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.