El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 29 de septiembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 65% durante las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con momentos de lluvia ligera que podrían acumular hasta 0.2 mm en total. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas suaves puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, cuando se prevé que alcance hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.
Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían intensificarse brevemente, especialmente en la segunda mitad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un ligero aumento a 24 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:08, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución en la probabilidad de lluvia. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a los 20 grados , proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
En resumen, Carmona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas agradables que caracterizan esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
