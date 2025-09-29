El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 65% durante las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con momentos de lluvia ligera que podrían acumular hasta 0.2 mm en total. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas suaves puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, cuando se prevé que alcance hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían intensificarse brevemente, especialmente en la segunda mitad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un ligero aumento a 24 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:08, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución en la probabilidad de lluvia. La noche se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a los 20 grados , proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas agradables que caracterizan esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.