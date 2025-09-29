El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Camas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de lluvia. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, pero no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:10, marcando el inicio de una noche que se espera fresca y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Se aconseja a la población estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.