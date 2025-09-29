El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia ligera que podrían comenzar a caer a partir de la primera hora. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 17°C y 22°C. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17°C, descendiendo ligeramente a 16°C en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22°C en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% al inicio del día y disminuyendo gradualmente a un 65% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 45% de probabilidad. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

En resumen, los habitantes de Cabra deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la combinación de viento y humedad. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.