El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 20 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 35% y el 85% en diferentes periodos del día. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, la mayor probabilidad de lluvia se prevé entre las 14:00 y las 20:00, donde se podrían registrar hasta 0.1 mm de precipitación. Es recomendable que los habitantes de la localidad lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el aire.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en la mañana y un aumento al 20% en la tarde, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las condiciones son propicias para algunas tormentas aisladas, no se espera que sean severas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.