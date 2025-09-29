El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24°C hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya un aumento en la probabilidad de lluvia a partir de la tarde, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Bormujos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, las condiciones podrían volverse más inestables a medida que se acerque la tarde.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante posibles precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.