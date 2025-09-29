El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 22 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Bailén estén preparados para posibles chubascos durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 17 grados hacia la noche, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas suaves, pero con una sensación de frescura debido a la alta humedad y el viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.