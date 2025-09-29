El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de lluvia ligera. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, donde se espera una acumulación de hasta 3 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% durante este periodo, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Baeza necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 5 de la tarde, antes de descender nuevamente a 16 grados al caer la noche.
La probabilidad de tormenta también es notable, con un 55% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más inestable, así que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá a 17 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La puesta de sol se producirá a las 20:00, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.
En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves, lo que invita a los ciudadanos a disfrutar de la jornada con precaución y adaptándose a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
