El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, con rachas que podrían llegar a los 10 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a que la sensación de frescura se mantenga en ciertos momentos del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 0.8 mm en las horas más críticas. A partir de las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, lo que podría dar paso a intervalos nubosos durante la noche.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 55% entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La tarde será el periodo más activo en términos de inestabilidad atmosférica, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 19 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles del 78% hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un ambiente húmedo. Se aconseja a los habitantes que lleven paraguas y estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.