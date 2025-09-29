El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Ayamonte se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 90% en las horas más frescas. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, la nubosidad variará, con momentos de cielo muy nuboso y otros en los que se presentará un cielo poco nuboso, especialmente hacia la tarde y la noche.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h por la mañana, aumentando a 21 km/h en las horas centrales del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, manteniendo una velocidad moderada. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.
La salida del sol se producirá a las 08:23, y el ocaso está previsto para las 20:15, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, con cielos que se mantendrán mayormente despejados.
En resumen, Ayamonte experimentará un día cálido y húmedo, con cielos cubiertos y una ligera brisa que podría hacer más llevadero el calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
