El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 60% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 79% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 16 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.
Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, llegando a los 25 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 90% de probabilidad de lluvia. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo, así que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento cambiará de dirección hacia el noreste por la tarde, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que hará que la brisa sea más suave. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente si se producen algunas lluvias.
Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que a las 20:00 horas, cuando se produzca el ocaso, la temperatura esté alrededor de los 24 grados . La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente nublado y húmedo, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.
En resumen, Arahal experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo habitual. Es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes y disfrutar de la frescura que trae el inicio del otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
