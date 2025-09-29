El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 23 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento podría alcanzar velocidades de hasta 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se presenten en las horas centrales del día, especialmente entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse reducida en momentos de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor precipitación. A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes, lo que podría dar paso a un atardecer nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.