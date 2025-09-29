El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 27 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la combinación de viento y humedad podría generar una sensación de bochorno.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente en la tarde.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas cálidas, alta humedad y una probabilidad significativa de lluvias por la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.