El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, antes de caer nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% y alcanzando el 100% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva. A lo largo de la jornada, se espera que la humedad se mantenga elevada, lo que podría contribuir a la formación de nubes densas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en los períodos más lluviosos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta a un 45%.

El viento soplará desde el oeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque permanecerá mayormente nuboso. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 19 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo variable, con cielos nubosos y posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.