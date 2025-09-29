El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
El día de hoy, 29 de septiembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la alta humedad. Las condiciones de nubosidad persistente se mantendrán, con un cielo cubierto que podría limitar la visibilidad del sol.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con un acumulado de 0.1 mm en las primeras horas y un aumento a 1 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será más alta entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 90%. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la tarde.
El viento soplará desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con la alta humedad.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que podrían presentarse tormentas aisladas en la región. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar de manera intermitente.
En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.
