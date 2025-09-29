El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos del día. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que avance la jornada, la intensidad de las precipitaciones aumentará, alcanzando hasta 6 mm en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, y se prevé que la temperatura alcance su punto máximo hacia la tarde, cuando se registren 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento será moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de bochorno que la alta humedad puede provocar.

La probabilidad de tormenta también es notable, especialmente en los periodos de mayor precipitación, con un 60% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-28T21:02:13.