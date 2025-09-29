El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará en ciertos periodos del día. En las primeras horas, se espera una precipitación de 0.4 mm, que disminuirá a 0.1 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan intervalos nubosos con lluvias ligeras.

La temperatura durante el día oscilará entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con un leve aumento a medida que el sol se eleva en el cielo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible aparición de claros en el cielo.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 0% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 30% en la franja de 08:00 a 14:00, y alcanzando un 45% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, se espera que cualquier actividad tormentosa sea leve y esporádica, sin causar grandes inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que los residentes de Alcalá de Guadaíra disfruten de un cielo estrellado. La temperatura descenderá a unos agradables 20 grados , creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 20:09, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en la tarde.

