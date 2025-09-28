El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.2 mm en las horas más críticas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 25 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00, se prevé que la temperatura alcance los 25 grados, proporcionando un respiro antes de que el tiempo se torne más inestable. La humedad relativa será alta, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 09:00 y las 10:00. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los habitantes de El Viso del Alcor que se vistan en consecuencia y tomen precauciones si planean salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 08:00 y las 14:00, y nula en las horas posteriores. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias esporádicas que podrían continuar hasta la noche. La puesta de sol se espera a las 20:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, un día de clima variable y húmedo espera a los visueños, con la recomendación de estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.