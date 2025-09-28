El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que el sol tendrá dificultades para asomarse entre las nubes.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 19 y 26 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 89% en la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.1 mm en la tarde. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta completamente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría contribuir a la dispersión de la nubosidad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cantidad de lluvia.

La humedad relativa será un factor constante, comenzando en un 59% por la mañana y aumentando hasta un 73% hacia la noche. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y posibles lluvias.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia, temperaturas moderadas y un viento notable del suroeste. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.