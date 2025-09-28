El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, el tiempo en Úbeda se presenta con una variedad de condiciones que van desde cielos despejados hasta momentos de nubosidad. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, lo que podría dar un aspecto suave al amanecer. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, permitiendo que el sol brille con más fuerza, especialmente en las horas centrales.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la temperatura, que podría llegar a alcanzar los 24 grados en las horas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 81% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable en las horas de la tarde y la noche, especialmente con la llegada de nubes más densas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta las 18:00 horas. Sin embargo, existe una probabilidad del 55% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer algunas gotas dispersas, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este periodo, alcanzando un 45%, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga a las 20:01, las temperaturas comenzarán a descender, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día en Úbeda se perfila como mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un ligero riesgo de lluvia en la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de que el tiempo puede cambiar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.