El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Hoy, 28 de septiembre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la nubosidad será notable, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que el sol tendrá dificultades para asomarse entre las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 100% a las 4:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 60% por la tarde. Esto puede contribuir a la sensación de incomodidad para algunos, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 40% de lluvia entre las 2:00 y las 8:00 AM, y un 100% entre las 8:00 AM y las 2:00 PM. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Tomares lleven paraguas o impermeables, ya que la posibilidad de lluvia persistente podría interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, y un 0% en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

En resumen, Tomares experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre las condiciones a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.