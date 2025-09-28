El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El día de hoy, 28 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante las primeras horas de la mañana. Esta tendencia de nubosidad persistirá a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 60% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 40% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00 horas, aumentando a un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 70% de posibilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 25 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades de lluvia en la mañana y temperaturas agradables que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-27T21:02:12.